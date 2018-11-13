Ще 7 українських міст залишаються без тепла. У двох - Смілі та Шепетівці - оголосили надзвичайний стан, навіть закрили школи. Немає опалення не лише в житлових будинках, а й у лікарнях, дитсадках та навчальних закладах.

Схожа ситуація і в Кривому Розі. Половина міста, яку забезпечує теплом державне підприємство "Криворізька теплоцентраль" - і досі без опалення. Мовляв, через борги за минулі роки НАК "Нафтогаз" не дав лімітів палива. Тож вимагати повернути тепло в помешкання люди приїхали під стіни офісної будівлі монополіста.

У "Нафтогазі" ж стверджують, щоб відновити теплопостачання, необхідно провести переговори за участі представників Криворізької теплоцентралі. Вони ж на діалог - поки що не йдуть.

"У всіх в квартирах було дуже холодно. Ви кажете - скільки в нас відключилося? Ну, пів-міста. В нас місто більше пів мільйона, в нас дуже велике місто, вимкнулось десь близько 300 тисяч - це дуже багато, практично ціле місто. Державне підприємство тепломережа - воно щось у них там непорозуміння з "Нафтогазом". Державне з державним не можуть порозумітися, а до чого тут криворожанє", - говорить Ігор Стельмацький, мешканець Кривого Рогу.

"Без участия Фонда госимущества как акционера, без участия правительства - мы эту проблему не решим. Нам действительно нужно собраться в кругу - местная власть, менеджмент предприятия. Я думаю, что завтра это решение на Кабмин можно выносить, его просто нужно обсудить со всеми и найти решение кто это будет делать", - заявив Андрій Коболєв, голова НАК "Нафтогаз".

Усі п'ять котелень в Кривому Розі на Дніпропетровщині запрацювали. Про це повідомила прес-служба "Криворізької теплоцентралі" на сторінці в соцмережі Facebook. "Проблема вирішена, і жителі Довгинцівського району протягом доби відчують тепло в своїх будинках", - йдеться в повідомленні.