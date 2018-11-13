Кому не по кишені свіжий хліб?

В Івано-Франківську черги за черствим хлібом. Важко повірити, але щоб придбати буханець сумнівної якості, люди їдуть з усього міста. Все тому, що він удвічі дешевший, ніж свіжий. Хто і навіщо купує протерміновану продукцію? - розкажуть наші кореспонденти.

Територія місцевого хлібокомбінату, поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня - хоч греблю гати. Люди вистоюють чималі черги, щоб придбати... черствий буханець.

"Файний батон, бачите, оцей "Дарницький" файний".

82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб, м'яко кажучи, не першої свіжості - пенсіонер знає. Але на нормальний - нечерствий - у дідуся грошей не вистачає.

"Будем їсти, а що? Та не стає грошей на хліб", - говорить Михайло, пенсіонер.

І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці - не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона вдвічі нижча, ніж у магазині. Адже вся продукція тут - протермінована.

Цього й не приховують - відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти:

"Хороший, не сожманий. А цей - круглый, подивіться, який хліб, той уже розпарений, він ось так зжимається".

Що продають протермінований хліб, - на хлібокомбінаті заперечують.

"Це не просрочений хліб, це хліб, який сьогодні минає термін реалізації. Сьогодні минає. - На кіоску написано, що там продається протермінований хліб. - Ну, напевно, неправильно написали", - заявила Світлана Криворучко, директор хлібокомбінату.

Реалізація протермінованої продукції - категорично заборонена, - кажуть представники Держпродспоживслужби.

"Законодавство говорить чітко і зрозуміло: протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований", - наголосив Микола Сендецький, заступник керівника головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу.

Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні - зробили це тимчасово!