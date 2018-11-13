Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація - у старому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно

Висотки замість "хрущовок". В Міністерстві регіонального розвитку підготували законопроект, який дозволить зносити застаріли будинки цілими мікрорайонами і зводити на їх місці сучасні житлові комплекси. Чого чекати від будівельної революції розкаже Ольга Клюєва.

Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація. Олена розповідає, - у їхньому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно.

"Сиро, холодно, грибок. Падає з даху, постійно протікає, сиплеться штукатурка. Ви ж бачили, скоро небо буде видно", - говорить Галина Русан, мешканка аварійного будинку.

Десять сімей з дітьми багато років заручники цього страхіття. Сирість та грибок, якими просякнуті всі стіни, вже позначились на здоров'ї дорослих та малюків. Утім, переселятися з аварійної будівлі в інший район мешканці не згодні.

"В любое место я не согласна, я тут 60 лет прожила. Что я, в любое пойду?"

Людський фактор - це той чинник, що поховав не один проект оновлення житлового фонду. Інвестори готові знести сотні застарілих будинків і звести на їхньому місці нові житлові комплекси. Втім, законодавство забороняє це, - якщо бодай один з мешканців проти переїзду.

"Правильно людям нужно объяснять - заинтересовывать, и если люди поймут что они приобретут выгоду, если они поймут, что могут получить больше квадратных метров и они могут получить дом с качественными коммуникациями - новый и энергоэффективный . Получить согласие всех жильцов 100 процентов на данный момент невозможно, потому что найдется всегда одна "баба яга", которая скажет что она против, а почему против - не знаю, но против", - наголосив Максим Мятко, експерт з питань будівництва та архітектури.

У новому законопроекті урядовці пропонують дати право будівельним компаніям зносити будинок, - якщо принаймні 75 відсотків його мешканців прагнуть переїхати в новий. Сьогодні в Україні щонайменше 20 процентів житла відпрацювали свій ресурс, а майже 50 тисяч будинків потребують негайного відселення.

"Очень важно, что этот законопроект мы со всеми максимально обсуждали и решили все проблемные вопросы - куда расселяют, кто получает жилье, где и в каком качестве. Мы уже вышли на финишную прямую", - запевнив Лев Парцхаладзе, заступник міністра з питань регіонального розвитку та будівництва.

В новому законопроекті також передбачені пільги для забудовників. Тому очікують, що інвесторів не бракуватиме. І тисячі українців отримають шанс переїхати із застарілих, часом аварійних будинків, у нові квартири. Щоправда, для цього треба, щоб депутати підтримали кабмінівський законопроект.