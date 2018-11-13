В Киеве нашли сгоревшую машину с трупом внутри [ Редактировать ]
В Киеве на Оболони прохожий обнаружил автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины, сообщили в пресс-службе полиции.
Иномарку нашли на улице Богатырской во вторник, 13 ноября. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В салоне машины обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства, которое взорвался.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции.
На днях в Харькове автомобиль перевернулся и загорелся.
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