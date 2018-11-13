В Киеве на Оболони прохожий обнаружил автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины, сообщили в пресс-службе полиции.

Иномарку нашли на улице Богатырской во вторник, 13 ноября. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В салоне машины обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства, которое взорвался.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции.

На днях в Харькове автомобиль перевернулся и загорелся.