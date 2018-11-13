Под Мелитополем детей учил педагог с туберкулезом [ Редактировать ]
В одной из школ в Акимовском районе Запорожской области у педагога обнаружили туберкулез.
Так, преподаватель решил подработать, для этого он прошел медкомиссию, и, не забрав заключение, поехал на заработки. Через некоторое время учителю сообщили о том, что ему нужно явиться в медучреждение, однако, он не спешил, рассказывает местное издание gazeta.zp.ua.
Медики обратились в администрацию школы, для того, чтобы найти пациента - оказалось, у него туберкулез.
Родители школьников бьют тревогу. Ученикам назначили флюорографию и рентгенологическое исследование.
Педагог сейчас проходит лечение в специализированном медучреждении.
Тем временем руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что украинцам необходимо отказаться от массовых флюорографических обследований.
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