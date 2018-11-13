12 ноября в Киеве состоялась лекция американского ученого Майкла Вулкока "Развитие государственной способности: доказательство, анализ, действия". Лекция проходила при поддержке Института стратегических исследований "Новая Украина", говорится на странице Института в социальной сети Facebook, передают "Українські новини".

Майкл Вулкок (Michael Woolcock) - главный ученый по социальным вопросам Группы исследования развития Всемирного банка (США), лектор Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета. Он является соавтором книги, которая имеет такое же название, как и лекция - "Развитие государственной способности: доказательство, анализ, действия".

Перед началом лекции с приветственным словом выступил главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина", профессор Виктор Щербина, отметив важность и актуальность для Украины темы, которую разработал в своей книге американский ученый.

Вулкок в своей лекции рассказал, что главной проблемой для государств, которые становятся на ноги, является несоответствие между законодательством, которое принимается, и его применением на практике. В частности, речь идет об антикоррупционном законодательстве, которое очень часто остается декларацией о намерениях и не выполняется в реальности.

По мнению ученого, путь к решению многих проблем – это самоорганизация людей, не является зависимой от власти. "Мы бы посоветовали, чтобы люди, которые ближе всего находятся к проблемам, были в состоянии самостоятельно решить их ... Нам нужно пройти процесс создания неких "площадок", которые позволяют людям самостоятельно решать свои местные проблемы, а не заставлять их ждать решения проблем извне. Таким образом, защищая "площадки" людей, можно выявить их проблемы и исследовать пути их решения различными способами – это ключевые идеи, которые нужно тщательно рассмотреть".

Также Вулкок выразил свое видение решения проблем Украины: "Все вместе должны пытаться решить конкретные проблемы, которые есть у определенной страны, и особенно сейчас, когда разработаны административные инструменты, система бюджетирования и система контрактов, позволяющих людям создать "площадку" для определенного вида деятельности. Нам нужно, чтобы все общество людей во всем мире вместе пыталось укрепить отношения и расширить свое пространство для Украины. Ведь у нее есть несколько полезных идей для решения проблем. Поэтому мы ее активно приветствуем. Итак, есть разные способы решения конфликтов во всем мире, но сейчас Украина может присоединиться к переговорам, чтобы быть в их числе. И мы будем очень рады сотрудничеству с ней".

В 2019 году книга Вулкока "Развитие государственной способности: доказательство, анализ, действия" должна выйти на украинском языке. Перевод книги и ее подготовку к печати поддерживает Институт стратегических исследований "Новая Украина", издатель - "Саммит-книга".

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