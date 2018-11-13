Кількаметровий гейзер посеред дороги в Києві. У центрі столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. У районі аварії повністю заблоковано рух транспорту. На місці перебуває наш кореспондент Даніїл Снісар. Він з нами на прямому зв'язку.

"Данїїле, доброго вечора. Що там зараз відбувається? І що відбувається взагалі?"

"Олю, вітаю. Зараз власне ми перебуваємо на місці події - на розі вулиць Жилянської та Саксаганського. Тут близько 17 години відбувся прорив труби, вулицю повністю затопило окропом. Температура води сягала 70 градусів, як нам розповілимісцеві чиновники. Зараз тут обмеженний повністю рух. У місці прориву труби утворилася кількаметрова вирва, туди провалився автомобіль таксі. Як нам стало відомо, водій не постраждав. Він встиг вийти з автівки, щойно вона почала провалюватися крізь асфальт. Як нам розповіли комунальники, ця пригода сталася через те, що труби та вся тепломережа у центрі столиці, вона вже зношена. Понад 50 років її ніхто не ремонтував. Власне, зараз будут техніки ліквідовувати наслідки цієї пригоди. Вулиці залишаються перекритими. Без гарячої води та опалення наразі залишаються мешканці 60-ти будинків, які розташовані тут усеред місті. Ось що нам розповіли комунальники".

Василь Деревицький, директор "Київських теплових мереж": "Завтра рух не буде відновлено. Ми не встигнемо зробити асфальт ніяким чином. Ми за добу повинні відремонтувати мережу, засипати, уплотнити грунт, потім приїде шеф печерського району, ми вже домовились. Я важаю, що вже десь у четвер ми заасвальтуємо".

Снісар:" Комунальники обіцяють в найближчу годину подати гарячу воду та відновити опалення у 60-ти будинках, які знаходяться тут усеред місці. Окрім, двох, також кажуть, що на ліквідацію наслідків знадобиться, щонайменше доба. До тих пір рух буде тут обмежено. Також комунальники хотіли нагадати, що відзавтра у Києві зіпсується погода, буде йти сніг, і тому просять усіх водіїв пересісти на громадський транспорт аби не заважати снігоприбиральній техниці.Тут зараз ліквідовують, власне, наслідки і починають ремонтні роботи комунальні служби. ,Така інформация на цю хвилину".