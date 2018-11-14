В Киевраде во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовали проект решения о новых правилах парковки автомобилей в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

В правилах предусмотрено, что специальные площадки для парковки оборудуют автоматическими въездными и выездными терминалами. Возможно также обустройство на въезде в площадку табло с информацией о наличии свободных мест для парковки. Кроме того, предусматривается система видеонаблюдения.

"За соблюдением правил парковки и оплатой будут следить инспекторы по парковке. Возможны следующие формы расчетов: с помощью абонементных талонов, парковочных автоматов, платежных терминалов, автоматических въездных и выездных терминалов", - отметили в Киеврааде.

Машины, которые нарушают правила остановки или стоянки, которые создают препятствия дорожному движению, будут временно задерживать. Этим также будут заниматься инспекторы по парковке, которые будут сообщать об эвакуации машины соответствующие подразделения Нацполиции. Правоохранители также будут получать от инспекторов данные о точном времени эвакуации и месте хранения машины.

"После уплаты штрафа за правонарушение и оплаты стоимости услуг по транспортировке, нарушителю будут возвращать авто", - добавили в Киеврааде.

Отмечается, что в праздничные дни, определенные Кабмином, парковка на специальных площадках будет бесплатная. Правда, это не коснется парковок возле рынков, торговых и развлекательных центров, железнодорожных и автовокзалов.

Обустройством и содержанием площадок будет заниматься КП "Киевтранспарксервис". Предприятие также должно позаботиться о видеонаблюдении, велопаровках и шлагбаумах. Согласованный проект решения передан на рассмотрение Киевраада, которое состоится на пленарном заседании.

Напомним, что в Украине ввели новые правила проведения экзамена для получения водительских прав.