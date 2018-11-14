14 ноября - 318-й день года (319-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 47 дней.

Сегодня во всем мире празднуют:

Международный день логопеда;

Праздник разбитых фонарей;

Всемирный день борьбы с диабетом;

Национальный день маринованных огурцов в США.

В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

14 ноября в народном календаре

В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным - значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.

В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.

В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Podrobnosti.ua расскажут, когда будем отдыхать в 2019 году.