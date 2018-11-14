14 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
14 ноября - 318-й день года (319-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 47 дней.
Сегодня во всем мире празднуют:
- Международный день логопеда;
- Праздник разбитых фонарей;
- Всемирный день борьбы с диабетом;
- Национальный день маринованных огурцов в США.
В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.
14 ноября в народном календаре
В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным - значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.
В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.
В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Podrobnosti.ua расскажут, когда будем отдыхать в 2019 году.
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