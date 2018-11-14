Порошенко наградил Джемилева Орденом Свободы [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева Орденом Свободы.
Об этом сообщает пресc-служба президента.
Порошенко заявил, что вручил Джемилеву награду в знак его значительной роли в возврате Крыма и помощи в освобождении политических заключенных Кремля.
"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", - заявил президент Украины.
Орденом Свободы награждается за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
Ранее мы писали о том, что Порошенко наградил Жебривского орденом.
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