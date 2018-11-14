В Харькове Киевский районный суд отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в смертельной аварии Елены Зайцевой.

Об этом передает УНИАН.

Защитник пострадавших Лариса Матвеева подала в суд ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей медсестру, которая брала у Зайцевой после ДТП анализы, а также психиатра, который осматривал обвиняемую. Она просила суд приобщить к делу чеки, которые подтверждают возврат членам семьи Зайцевой денег, якобы отправленных, чтобы помочь семьям пострадавших.

По словам Матвеевой, факт перевода денег пострадавшим не может быть основанием для смягчения приговора.

В то же время защитник другого обвиняемого в совершении аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица потребовал отвода экспертов, которые проводили повторные экспертизы.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что все эти ходатайства направлены на затягивание процесса.Суд приобщил документы к делу и отклонил ходатайства о вызове свидетелей.

Следующее заседание суда по делу о смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове назначили на 20 ноября.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро - пострадали.

Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

Позже один из пострадавших отказался от иска.