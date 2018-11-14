ДТП с Зайцевой: суд принял важное решение [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Харькове Киевский районный суд отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в смертельной аварии Елены Зайцевой.
Об этом передает УНИАН.
Защитник пострадавших Лариса Матвеева подала в суд ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей медсестру, которая брала у Зайцевой после ДТП анализы, а также психиатра, который осматривал обвиняемую. Она просила суд приобщить к делу чеки, которые подтверждают возврат членам семьи Зайцевой денег, якобы отправленных, чтобы помочь семьям пострадавших.
По словам Матвеевой, факт перевода денег пострадавшим не может быть основанием для смягчения приговора.
В то же время защитник другого обвиняемого в совершении аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица потребовал отвода экспертов, которые проводили повторные экспертизы.
Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что все эти ходатайства направлены на затягивание процесса.Суд приобщил документы к делу и отклонил ходатайства о вызове свидетелей.
Следующее заседание суда по делу о смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове назначили на 20 ноября.
Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.
В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро - пострадали.
Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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