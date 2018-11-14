Последствия ударов в секторе Газа / Фото: из Twitter

Совместное командование палестинских вооруженных сил объявило о прекращении огня и заявили о готовности соблюдать перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если "сионитский противник" примет аналогичное решение.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Правительство Израиля сообщило, что информация о прекращении огня поступала от четырех различных посредников - Египта, Норвегии, Швейцарии и ООН.

После этого заявления, Кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности (IDF), провел совещание, которое длилось более 6 часов.

"Кабинет Безопасности поручил IDF продолжать свою работу по мере необходимости", - заявили в Израиле по итогам заседания.

Во время заседания Кабинета министров были заслушаны брифинги руководителей IDF и Моссад, которые выступили против расширения военной кампании. Их позиция была поддержана премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пытается избежать войны в секторе Газа.

В то же время министр обороны Авигдор Либерман, министр по делам Иерусалима, министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, министр образования Нафтали Банеет и министр юстиции Айеле Шакед выступили против прекращения огня.

Напомним, 12 ноября Израиль нанес мощнейший ответный авиаудар по Газе.