В секторе Газа сделали важное заявление о перемирии [ Редактировать ]
Совместное командование палестинских вооруженных сил объявило о прекращении огня и заявили о готовности соблюдать перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если "сионитский противник" примет аналогичное решение.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Правительство Израиля сообщило, что информация о прекращении огня поступала от четырех различных посредников - Египта, Норвегии, Швейцарии и ООН.
После этого заявления, Кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности (IDF), провел совещание, которое длилось более 6 часов.
"Кабинет Безопасности поручил IDF продолжать свою работу по мере необходимости", - заявили в Израиле по итогам заседания.
Во время заседания Кабинета министров были заслушаны брифинги руководителей IDF и Моссад, которые выступили против расширения военной кампании. Их позиция была поддержана премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пытается избежать войны в секторе Газа.
В то же время министр обороны Авигдор Либерман, министр по делам Иерусалима, министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, министр образования Нафтали Банеет и министр юстиции Айеле Шакед выступили против прекращения огня.
Напомним, 12 ноября Израиль нанес мощнейший ответный авиаудар по Газе.
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