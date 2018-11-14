Опасная болезнь "атакует" украинцев [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения сообщило, что в период с 6 по 13 ноября 2018 года в Украине корью заболело 1682 человека.
Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава.
В Центре сообщили, что среди 1682 больных 1176 детей и 506 взрослых. Этот показатель на 35% больше, чем за прошлую неделю.
"Единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация. Во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации", - напомнили в Центре.
С начала года корью заболело 38108 человек, среди которых 14609 взрослых и 23499 детей. От осложнений кори умерло 15 человек (11 детей и 4 взрослых).
"Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека", - рассказали в Центре общественного здоровья.
В Центре подчеркнули, что в 2018 году наибольший прирост заболеваний корью произошел именно в тех областях, где было меньше всего охват плановой вакцинации.
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