В Киеве пройдут сезонные ярмарки: где купить свежие продукты [ Редактировать ]
Продуктовые ярмарки в Киеве
В Киеве в период с 13 по 18 ноября пройдет множество продуктовых ярмарок. Отличная возможность скупиться свежими овощами и продуктами, выращенными в домашних условиях.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
14 ноября
- в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской), улица Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе - улица Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - улица Соборности, 2-20, улица Петра Вершигоры, 1;
- в Печерском районе - улица Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- в Подольском районе - улица Правды, 5-11, улица Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - улица Подлесная, 8.
15 ноября
- в Голосеевском районе - улица Новопироговская, 25, улица Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)
- в Дарницком районе - улица Евгения Харченко, 41-47, пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - бульвар Перова, 8-10, улица Березняковская, 21-23, проспект Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе - улица Московская, 2;
- в Подольском районе - улица Оболонская, 23-35, улица Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - улица Гната Юры, 5, пересечение улиц Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском районе - улица Багговутовская, 1.
16 ноября
- в Голосеевском районе - улица Голосеевская, 116, улица Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе - улица Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе - улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- в Днепровском районе - улица Гродненская, 1 / 35-17-А, улица Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- в Подольском районе - улица Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой), улица Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - улица Подлесная, 8, улица Сельская, 16;
- в Соломенском районе - улица Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Николая Кривоноса), переулок Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- в Шевченковском районе - улица Бульварно-Кудрявская, 2-4, улица Рижская, 1, улица Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, улица Ружинская, 16-18 (возле сквера).
17 ноября
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Подольском районе - улица Светлицкого, 33
18 ноября
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Подольском районе - улица Светлицкого, 33.
Также сообщалось, что уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.
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