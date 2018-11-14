Хто відповідатиме за зрив опалювального сезону в Україні? [ Редактировать ]
Сім українських міст частково залишаються без тепла. Мерзнуть Харків та Шепетівка на Хмельниччині.
Відсьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже зо 2 тижні не проводять планових операцій. Відучора пацієнтів узагалі споряджають додому.
Напередодні місцеві мешканці перекрили три виїзди з міста, а вже сьогодні - планують пікетувати "Нафтогаз" і Кабмін.
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