Сім українських міст частково залишаються без тепла. Мерзнуть Харків та Шепетівка на Хмельниччині.

Відсьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже зо 2 тижні не проводять планових операцій. Відучора пацієнтів узагалі споряджають додому.

Напередодні місцеві мешканці перекрили три виїзди з міста, а вже сьогодні - планують пікетувати "Нафтогаз" і Кабмін.