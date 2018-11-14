У центрі Києва затонуло таксі [ Редактировать ]
Гейзер, кілька метрів заввишки, здійнявся посеред Києва.
У центрі столиці напередодні ввечері прорвало трубу з гарячою водою. На дорозі утворився фонтан з окропу, а прилеглі вулиці оповило клубами пари. У кількаметрову яму, що утворилася на місці пориву, провалилося таксі. Водій устиг вийти з автівки і не постраждав. За словами комунальників, основна причина аварії - зношеність труб і тепломереж у центрі столиці, які не бачили ремонту понад півсотні років.
"Ми за добу повинні відремонтувати мережу, засипати, уплотнити грунт, потім приїде шеф печерського району, ми вже домовились. Я вважаю, що вже десь у четвер ми заасфальтуємо", - повідомив Василь Деревицький, директор "Київських теплових мереж".
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