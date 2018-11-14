На технічній території військових складів в Ічні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ, тривають слідчі дії.

Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили охорону об'єкту. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності.

Після вибухів на арсеналах в Ічні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв.