На військових складах у Ічні знайшли залишки безпілотника [ Редактировать ]
На технічній території військових складів в Ічні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ, тривають слідчі дії.
Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили охорону об'єкту. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності.
Після вибухів на арсеналах в Ічні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв.
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