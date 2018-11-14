На сході країни ворог і далі порушує Мінські домовленості.

За минулу добу - 4 обстріли, два з них - із заборонених калібрів. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину.

Неподалік Чермалика окупанти застосували озброєння БМП. Опорні пункти в районі Кримського обстріляли з мінометів. А в районі Красногорівки вели вогонь із гранатометів, минулося без втрат.