Телеканал CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще 5 чиновників його адміністрації. Вимагають повернути в Білий дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США.

Минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу і втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце - в нього забрали мікрофон. І наступного дня - позбавили акредитації.

У CNN це вважають порушенням свободи слова.