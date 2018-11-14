Телеканал CNN подав до суду на Дональда Трампа [ Редактировать ]
Телеканал CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще 5 чиновників його адміністрації. Вимагають повернути в Білий дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США.
Минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу і втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце - в нього забрали мікрофон. І наступного дня - позбавили акредитації.
У CNN це вважають порушенням свободи слова.
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