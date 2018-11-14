Британія і ЄС попередньо узгодили текст угоди про Брекзит. Про це повідомило BBC, посилаючись на джерела в уряді.

Домовленості досягнуто поки що на технічному рівні. Працювали над нею переговорники в Брюсселі кілька місяців.

Сьогодні о 16 годині Тереза Мей збере спеціальне засідання кабінету міністрів з цього питання. Якщо уряд схвалить текст документа, його можуть затвердити на самміті в Брюсселі наприкінці місяця. Після цього - підтримати угоду мають британський і європейський парламенти.