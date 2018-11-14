Міноборони Норвегії звинуватило Росію у втручанні в роботу GPS - супутникових навігаційних систем.

Зокрема, в тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО. Тренування відбувалися в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. І система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули й у сусідній Фінляндії - його зауважили пілоти місцевих авіаліній.

Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання.