Росія глушила сигнали супутників НАТО - Міноборони [ Редактировать ]
Міноборони Норвегії звинуватило Росію у втручанні в роботу GPS - супутникових навігаційних систем.
Зокрема, в тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО. Тренування відбувалися в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. І система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули й у сусідній Фінляндії - його зауважили пілоти місцевих авіаліній.
Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання.
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