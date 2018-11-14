Фонд Марини Порошенко організував оперний фестиваль у Львові [ Редактировать ]
Півтора мільйона гривень виділив Український культурний фонд на організацію фестивалю оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької у Львові.
Його очолює перша леді України Марина Порошенко. Захід відбувається вже усімнадцяте. На нього з'їхалися відомі зірки опери з Австрії, Японії, Болгарії. Усе це - щоб зробити оперне мистецтво популярним.
Розпочався фестиваль оперою "Мадам Батерфляй" Джакомо Пуччіні. Вона свого часу зробила відомою українську співачку Соломію Крушельницьку, на честь якої й організували свято.
"Я впевнена, що такі проекти мають бути підтримані в Україні і відроджуватися, тому що це наша національна спадщина українська і це потенціальні туристичні місця, які мають потім притягувати туристів зі всього світу і таким чином підвищувати інтерес до України і української культури", - наголосила Марина Порошенко, голова Українського культурного фонду.
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