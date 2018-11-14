В США автомобиль протаранил офис: пострадали более 20 человек [ Редактировать ]
В штате Нью-Джерси автомобиль протаранила стену офиса Службы социального обеспечения. В результате пострадали 20 человек. Об этом сообщает AP.
"Водитель, 56-летняя женщина, пыталась припарковаться, но не справилась с маневром. В результате машина протаранила здание, заехав в приемную, где находилось большое количество людей", - говорится в сообщении.
Двое раненых находятся в критическом состоянии. У остальных легкие ранения.
Власти считают, что авария, по всей вероятности, произошла случайно.
Ранее мы писали о том, что в Киеве убегавшие воры протаранили десятки авто.
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