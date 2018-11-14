Наручний годинник продали на аукціоні у Швейцарії за 3 мільйони 800 тисяч доларів.

Його вважали "зіркою торгів" - найкращим з-поміж понад двох сотень лотів. Швейцарський годинник випустили ще 52-го року. Першому власникові його продала британська ювелірна фірма. Тепер він дістався невідомій покупниці з Китаю.