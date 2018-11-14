На кордоні з Мексикою посилили паркани [ Редактировать ]
На американському кордоні з Мексикою готуються зустріти мігрантів. У місті Браунсвіль військові електризують паркани та обносять будівлі колючим дротом.
Майже півтисячі біженців уже прибули до прикордонного мексиканського міста Тіхуана. Більшу частину шукачів притулку очікують у найближчі дні. Тисячі людей із Гондурасу, Сальвадору та інших південноамериканських країн тікають до США від бідності та злочинності.
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