На американському кордоні з Мексикою готуються зустріти мігрантів. У місті Браунсвіль військові електризують паркани та обносять будівлі колючим дротом.

Майже півтисячі біженців уже прибули до прикордонного мексиканського міста Тіхуана. Більшу частину шукачів притулку очікують у найближчі дні. Тисячі людей із Гондурасу, Сальвадору та інших південноамериканських країн тікають до США від бідності та злочинності.