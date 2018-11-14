70-річний тайванець став інтернет-зіркою. Навчився грати у мобільну гру Pokemon GO одразу на 15 гаджетах. Як йому це вдалося і чим забавка виявилася корисною для здоров'я? Анна Філь розповість.

Ще рік тому на вулицях часто можна було зустріти "мисливців за покемонами" - людей, які похнюпившись у телефони натикалися на перехожих. Гра була шалено популярною в усьому світі. Щоб побачити чудернацьких створінь - достатньо подивитися довкола через камеру смартфона. І починати ловити їх - тицяючи пальцем у екран. Мета - зібрати усіх покемонів.

Житель Тайваню - пенсіонер Чен Сан-Юан захопився грою не на жарт і вирішив полегшити собі роботу: вправляється одразу на 15 телефонах.

"Я граю вже більше двох років. Почав з одного телефону, і все грав і грав. За місяць в мене вже було три гаджети, потім шість, дев'ять... Так дійшов і до п'ятнадцяти", - хвалиться Чен Сан-Юан, шанувальник гри Pokemon Go.

Каже: підгледів забавку у свого онука. Той вже давно покинув грати, а Чен - удосконалює своє вміння та знаряддя. На "полювання" рушає на велосипеді, до якого прикріпив увесь арсенал. Власноруч змайстрував і переносні зарядні пристрої. Тож грати може - днями й ночами.

"Я ледь вправлявся з двома телефонами. А він користується одразу п'ятнадцятьма! Це вражає. Чен ганяє за покемонами по 6-7 годин, і зовсім не втомлюється. Дивовижно!", - вражений Шін Ву-Шень, шанувальник гри Pokemon Go.

Сусіди нарекли Чена "дідусем покемоном". Чоловік нажив слави не лише у своєму районі, а й на просторах Інтернету. Утім переконує - найбільше вабить його навіть не сама гра. Набагато цікавіше знайомитися з новими людьми - такими ж фанатами "Покемон Гоу" чи просто зі здивованими перехожими.

"Разом ловити покемонів веселіше. Можна поспілкуватися з новими людьми, більше дізнатися про них. Усе інше - не так важливо", - запевняє Чен Сан-Юан, шанувальник гри Pokemon Go.

Витрачати на нові обладунки для своїх віртуальних улюбленців тайванцю доводиться немало - у середньому 300 доларів на місяць. Тим не менш, запевняє: покемони рятують його від хвороб, тож на ліках можна заощадити.