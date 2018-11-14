В среду, 14 ноября, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снежный покров ожидается до 4-6 сантиметров. Ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед. На дорогах - гололедица.

Осадки начнутся утром, местами будут продолжаться целый день. Температура - от морозной до плюсовой, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Столичные власти уже попросили киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. А на шиномонтажах накануне замечены большие очереди. Украинцам советуют сменить резину на зимнюю и быть осторожными на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Крыму выпал первый снег.