В Украину ворвется "зима": объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В среду, 14 ноября, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снежный покров ожидается до 4-6 сантиметров. Ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед. На дорогах - гололедица.
Осадки начнутся утром, местами будут продолжаться целый день. Температура - от морозной до плюсовой, поэтому на дорогах возможна гололедица.
Столичные власти уже попросили киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. А на шиномонтажах накануне замечены большие очереди. Украинцам советуют сменить резину на зимнюю и быть осторожными на дорогах.
Ранее мы писали о том, что в Крыму выпал первый снег.
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