Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха - це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними