У Києві вигоріли склади з автомобільною оливою [ Редактировать ]
Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Києві. В Оболонському районі загорілися склади з автомобільною оливою. Загалом полум'я охопило 280 квадратних метрів. На місце займання прибули 12 бригад рятувальників, правоохоронці та медики. Попередньо - ніхто не постраждав.
Охоронець складів устиг вийти з приміщення, щойно спалахнув вогонь. Причини пожежі та розміри збитків - наразі з'ясовують слідчі.
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