YouTube ввел новые возможности [ Редактировать ]
В Украине со вторника, 13 ноября, начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.
Первый сервис - YouTube Music представляет из себя стриминговый сервис для прослушивания музыки. Его пользователи имеют доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.
Второй сервис - YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.
Подписка на YouTube Music Premium стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.
Также подписчики Google Play Music получат премиум аккаунт автоматически.
Смотрите также, как скачать видео с YouTube.
по теме
Археологи нашли кладбище людей с дополнительными руками и ногами
Возраст находки составил 1900 лет
Житель Японії одружився на голограмі
35-ти річний житель Токіо Акіхіко Кондо тільки-но одружився, а його весілля вже почали обговорювати мільйони користувачів соціальних мереж. Це й не дивно, адже дружиною токійця стала голограма
Wi-Fi опасен для здоровья - ученые
Ученые предполагают, что до 5% всего население планеты могут страдать от так называемого синдрома электромагнитной гиперчувствительности
В Apple сообщили о дефектах в IPhone X
В некоторой продукции Apple обнаружили ряд дефектов
Управляется силой мысли: украинец создал уникальный протез
Протез, который изобрел украинец в 50 раз дешевле аналогов