В Украине со вторника, 13 ноября, начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.

Первый сервис - YouTube Music представляет из себя стриминговый сервис для прослушивания музыки. Его пользователи имеют доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.

Второй сервис - YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.

Подписка на YouTube Music Premium стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.

Также подписчики Google Play Music получат премиум аккаунт автоматически.

Смотрите также, как скачать видео с YouTube.