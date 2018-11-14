У Конго продовжує лютувати вірус Еболи [ Редактировать ]
Спалах Еболи у Конго триватиме ще півроку - про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Із серпня від хвороби у країні загинуло 200 людей, іще понад 330 заражені вірусом. Це - найбільше за всю історію країни.
У ВООЗ вважають головними осередками інфекції - неофіційні медичні центри на південному сході Конго. Там Еболу часто плутали зі звичайною лихоманкою і не ізолювали хворих. До того ж, гігієна у таких закладах на низькому рівні та будь-які ін'єкції робити небезпечно.
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