Спалах Еболи у Конго триватиме ще півроку - про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Із серпня від хвороби у країні загинуло 200 людей, іще понад 330 заражені вірусом. Це - найбільше за всю історію країни.

У ВООЗ вважають головними осередками інфекції - неофіційні медичні центри на південному сході Конго. Там Еболу часто плутали зі звичайною лихоманкою і не ізолювали хворих. До того ж, гігієна у таких закладах на низькому рівні та будь-які ін'єкції робити небезпечно.