В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег. В течении дня ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед.

Так по прогнозам синоптиков, снежный покров достигнет до 4-6 сантиметров. А температура воздуха в Киеве продержиться на уровне -3...-1 градусов.

Ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение.