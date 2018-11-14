В Киеве выпал первый снег (фото) [ Редактировать ]
Фото: Podrobnosti.ua
В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег. В течении дня ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед.
Так по прогнозам синоптиков, снежный покров достигнет до 4-6 сантиметров. А температура воздуха в Киеве продержиться на уровне -3...-1 градусов.
Ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение.
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