В среду, 14 ноября, во время тренировочного полета возле базы ВВС США Лафлин в штате Техас разбился учебный сверхзвуковой самолет NorthropT-38 Talon. Об этом сообщает Air Force Times.

"T-38 Talon, дислоцированный на военно-воздушной базе Лафлин, разбился сегодня примерно в 19:40 (3:40 по Киеву) на базе. Спасатели находятся на месте катастрофы", - уточнила пресс-служба.

При этом не сообщается, что произошло с экипажем двухместного самолета.

База ВВС Лафлин расположена в 241 км к западу от города Сан-Антонио.

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