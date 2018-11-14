Цена на нефть упала до минимума [ Редактировать ]
За минувшие сутки котировки нефти марок Brent и WTI упали на 7,1% и 6,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, североморская Brent к закрытию биржи торговалась на уровне $65,47 доллара за баррель - самый низкий показатель с марта. Утром в среду, 14 ноября, эта марка нефти просела еще на $0,28 - до $65,19 за баррель.
В свою очередь темпы процентного падения WTI за один день стали самыми быстрыми за три года - с сентября 2015 года. Вчера вечером баррель нефти этой марки достиг минимума с ноября 2017 года и оценивается в 55,69 доллара за баррель. К утру цена снизилась еще на $0,35 - до $55,34 за баррель.
Накануне ОПЕК опубликовала доклад, в котором понизила прогноз роста глобального спроса на нефть. Организация также сообщила, что входящие в нее страны с лихвой компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране.
Также на котировках нефти сказалось и заявление президента США Дональда Трампа, который ранее призвал страны ОПЕК не снижать уровень добычи, а также назвал текущие цены на нефть завышенными, отмечает агентство Reuters.
Примечательно, что всего неделей ранее мировые цены на нефть достигли рекордной отметки.
по теме
Цена на нефть стремительно падает
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаютс
Борг по зарплатам в Україні за останні 4 роки зріс у 10 разів - Сергій Каплін
За офіційними даними, українці недоотримали 3 мільярди гривень. За фактом борг значно більший, - впевнений голова комітету Сергій Каплін
Парень купил новый iPhone за ванну мелочи (фото)
Консультанту понадобилось много времени, чтобы пересчитать "килограммы" денег
Тарифы на тепло: в "Киевтеплоэнерго" заявили об изменениях
В "Киевтеплоэнерго" сделали заявление о тарифах на производство тепловой энергии для населения
У Черкасах продовжується війна між перевізником і мерією
У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на рейси. Учора всіх містян намагалися розвезти тролейбусами, які курсували щоп'ятнадцять хвилин