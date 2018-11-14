За минувшие сутки котировки нефти марок Brent и WTI упали на 7,1% и 6,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, североморская Brent к закрытию биржи торговалась на уровне $65,47 доллара за баррель - самый низкий показатель с марта. Утром в среду, 14 ноября, эта марка нефти просела еще на $0,28 - до $65,19 за баррель.

В свою очередь темпы процентного падения WTI за один день стали самыми быстрыми за три года - с сентября 2015 года. Вчера вечером баррель нефти этой марки достиг минимума с ноября 2017 года и оценивается в 55,69 доллара за баррель. К утру цена снизилась еще на $0,35 - до $55,34 за баррель.

Накануне ОПЕК опубликовала доклад, в котором понизила прогноз роста глобального спроса на нефть. Организация также сообщила, что входящие в нее страны с лихвой компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране.

Также на котировках нефти сказалось и заявление президента США Дональда Трампа, который ранее призвал страны ОПЕК не снижать уровень добычи, а также назвал текущие цены на нефть завышенными, отмечает агентство Reuters.

Примечательно, что всего неделей ранее мировые цены на нефть достигли рекордной отметки.