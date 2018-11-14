Возле McDonald’s нашли труп мужчины без лица [ Редактировать ]
14 ноября в Днепре в заброшенном здании на площади Старомостовой обнаружили тело мужчины. На место сразу же прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники уголовного розыска.
У погибшего полностью отсутствовало лицо. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.
Сообщается, что на теле есть следы насильственной смерти. На место вызвали следственно-оперативную группу, а также кинологов. Пока правоохранители обследуют прилегающую территорию, место происшествия будет ограждено лентами.
Личность погибшего на данный момент не установлена. После того как тело умершего осмотрят судебно-медицинские эксперты, станет известно, что именно могло стать причиной смерти. В деталях случившегося разберутся правоохранители.
Ранее сообщалось, что в центре Киева утонуло такси.
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