14 ноября в Днепре в заброшенном здании на площади Старомостовой обнаружили тело мужчины. На место сразу же прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники уголовного розыска.

У погибшего полностью отсутствовало лицо. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.

Сообщается, что на теле есть следы насильственной смерти. На место вызвали следственно-оперативную группу, а также кинологов. Пока правоохранители обследуют прилегающую территорию, место происшествия будет ограждено лентами.

Личность погибшего на данный момент не установлена. После того как тело умершего осмотрят судебно-медицинские эксперты, станет известно, что именно могло стать причиной смерти. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Киева утонуло такси.