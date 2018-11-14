В Украине не могут начать отопительный сезон в 12 городах из-за долгов теплоснабжающих предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается на сайте НАК.

На данный момент компания не может предоставить номинации на газ 22 предприятиям.

"Пока большинство городов начинают отопительный сезон без проблем, в нескольких люди мерзнут из-за бездействия своей власти. Сейчас в эпицентре проблем с отоплением - Кривой Рог, Херсонская область, города Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка", - сказано в сообщении.

В НАК также заявили, что теплопроизводители накопили огромные долги и не выполняют графики их погашения.

"В большинстве случаев накопление долгов и срыв графика их погашения - это следы бездеятельности местных органов власти. Некоторые ТЭЦ находятся в управлении Фонда госимущества - ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабмина", - пояснили в "Нафтогазе".

Наибольшую задолженность сформировали АО "Криворожская теплоцентраль" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Долг каждой из этих компаний превысил 1 млрд гривен. Компания "Кировоградтепло" из Кропивницкого не заплатили "Нафтогазу" почти 158 млн гривен.

Херсонская и Северодонецка ТЭЦ задолжали более 350 и почти 450 млн гривен соответственно.

Задолженность ТЭС из Смелы и Шепетовки составляет 85,5 и 56 млн гривен соответственно.

В компании подчеркнули, что их деятельность регулируется законодательством и решения местных судов не могут повлиять на решение вопроса с теплоснабжением в городах.

"Мы просим "проблемные" предприятия выполнить требования законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появились законные основания предоставить номинации. Мы не требуем немедленного погашения долгов, они могут быть реструктуризованы. Надо подписать с нами договор и выполнить хотя бы один из вариантов требований, установленных Кабмином", - добавили в НАК.

Отмечается, что те ТКЭ и ТЭЦ, которым не подходят условия законодательства, могут покупать газ не у "Нафтогаза", а на свободном рынке по рыночным ценам.

Ранее Гройсман рассказал, за кого за отопление заплатит государство.