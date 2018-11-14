Проницательные и сообразительные люди отличаются внимательностью и умением проанализировать ситуацию и предвидеть ее дальнейшее развитие. Им проще определить, когда их обманывают, они умеют предусматривать мелочи в любой ситуации. Люди, рожденные под определенными знаками зодиака, являются более проницательными, чем другие. Об этом рассказывает flytothesky.ru.

1. Овен

Это один из тех случаев, когда импульсивность - черта полезная. Поскольку она помогает Овнам быстро думать и оперативно реагировать на проблему или справляться с трудной ситуацией. Так или иначе, человек этого знака весьма сообразительный и проницательный. А также он обладает необходимыми навыками, чтобы принимать решение буквально на ходу. Овны не собираются прятать голову в песок или закрывать глаза на проблему. Им легче шустро с ней разобраться и навсегда забыть.

2. Близнецы

Мозг Близнецов работает невероятно быстро. Они могут оценить ситуацию и придумать решение проблемы за считанные секунды. Этих людей всегда привлекают к организации любых мероприятий. Потому что именно они инстинктивно знают, где могут возникнуть трудности, и как от них избавиться. Близнецы находят общий язык со всеми, они мастерски устанавливают контакты и разрабатывают действенные планы, причем без проволочек и затягивания дел.

3. Лев

Энергичный Лев всегда начеку. Он может разрядить напряженные ситуации правильно подобранными словами или разумными действиями. А еще он проницательный, четко знает, когда нужно обратиться за поддержкой, и совершенно не стесняется этого делать. Можно сказать, что Лев интуитивно чувствует, как добиться успеха с помощью других людей. У представителей этого знака есть внутренняя уверенность, которая позволяет им рисковать, не боясь потерпеть неудачу. Они неизменно добиваются нужных им результатов.

4. Весы

Весы могут быть нерешительными, но они все же умеют адекватно реагировать на события и ситуации. Вам даже не нужно указывать на проблему, потому что Весы на уровне подсознания ощущают, когда та может возникнуть. К тому же, они будут делать все возможное, чтобы ее устранить. У них это получается легко и быстро, словно играючи. Весы - это едва ли не самый проницательный знак, обладающий способностью видеть общую картину и не допускать конфликтов.

5. Стрелец

Есть две вещи, которые вы должны знать о Стрельце: у него потрясающее чувство юмора и врожденная способность адаптироваться к любой новой ситуации. Стрельцы сообразительны, они хорошо импровизируют, а их умение решать проблемы практически легендарно. Стрелец - это тот человек, с кем вы захотите путешествовать по всему миру. Так как он способен справиться практически со всем. Кроме того, он будет подбадривать и развлекать вас даже в самых неблагоприятных условиях.

6. Водолей

Водолей - очень творческая личность с нестандартной смекалкой. Если он находится в проблемной ситуации, то моментально ищет пути ее решения. Ум Водолея работает быстрее, чем у всех остальных. Поэтому неудивительно, что этот знак весьма находчив и сообразителен. Водолеи могут быть спонтанными и достаточно гибкими, чтобы «вписаться» в обстоятельства и откорректировать их в свою пользу. Они креативны и умеют реагировать весьма оригинально и нешаблонно.

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