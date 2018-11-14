Если вы хотите оставаться стройными, не прибегая к диетам, стоит подумать над тем, как изменить привычный образ жизни и активизировать обмен веществ. Чтобы ускорить метаболизм, нужно соблюдать три самых главных правила. Об этом пишет "Медицина 2.0".



1. Ешьте правильно



Не пропускайте завтрак. Обязательно следите за тем, чтобы получить достаточное количество белка. Оптимальное количество - 35 граммов.



Пейте достаточно воды. Если жидкости не хватает, организм перерабатывает меньше калорий.



Как ни абсурдно это звучит, строгая диета тоже может замедлить обмен веществ на 20%. Когда калорий слишком мало, организм переходит на "экстренный" режим, пытаясь выжить в стрессовой ситуации и сделать как можно больше запасов на будущее.



Пересмотрите режим питания. Многие уверены, что дробное питание активизирует метаболизм, но на самом деле универсального рецепта не существует. Для кого-то дробное питание (5-6 раз в день, небольшими порциями) действительно оказывается эффективным. Но есть и те, кто не может здраво оценить размер порции и при таком подходе съедает слишком много. В этом случае каким бы активным ни был ваш метаболизм, вы все равно наберете вес. Для кого-то, наоборот, трехразовое питание оказывается не по силам: перерывы между приемами пищи слишком большие, и голод становится таким сильным, что заставляет переедать.



Попробуйте поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный режим. Следите за чувством голода в течение дня, ведите дневник питания. Заносите в него все блюда и напитки. Это позволит вам адекватно оценить объем поглощаемых калорий и выстроить план питания на будущее.



2. Двигайтесь правильно



Начните утро с зарядки. Обязательно найдите время для тренировки до завтрака!. Занимаясь перед едой, можно сжечь на 20% больше калорий. Начните с силовых упражнений (в идеале 15 минут), а затем переходите к кардио-нагрузке (еще 20 минут). Именно такая последовательность оказывается самой эффективной в борьбе с жировыми отложениями и помогает ускорить метаболизм.



Устройте прогулку в середине дня. Пройдитесь до ближайшего почтового отделения или просто сделайте несколько кругов по офисной парковке. Торопиться не обязательно - получасовая прогулка со средней скоростью 3-4 км в час позволит вам сжечь 100 калорий и поднять настроение.



Двигайтесь больше в течение дня. Вот простой пример: если вы в течение часа отвечаете на звонки, сидя за рабочим столом, вы израсходуете 15 ккал. Но если вы будете разговаривать стоя, то потратите уже 100 ккал! Такой подход медики называют неспортивной физической активностью. При ближайшем рассмотрении оказывается, что выполняя обычные дела, вы можете сжечь до 800 дополнительных калорий в день, просто поднявшись со стула. Некоторые приемы неспортивной физической активности хорошо знакомы всем: откажитесь от лифта и поднимайтесь по лестнице, вместо того чтобы отправить коллеге электронное письмо, встаньте и пройдите в соседний кабинет, пройдите пешком одну автобусную остановку. Но есть и маленькие хитрости: пока ксерокопируете документы на работе, сделайте растяжку и разомните руки. А пока дома закипает чайник, выполните несколько наклонов в сторону.



3. Избавьтесь от стресса



Попробуйте медитацию. Волнения тоже замедляют метаболизм, поэтому нужно уметь снимать стресс. Когда вы постоянно находитесь в состоянии тревоги, организм начинает иначе усваивать пищу, и вы можете набрать вес, даже если питаетесь и двигаетесь, как обычно. Регулярная практика йоги и медитации помогут вам существенно снизить уровень гормонов стресса и ускорить метаболизм.



Окружите себя любимыми ароматами. Натуральные ароматические масла (иланг-иланг, лаванда, майоран) помогут успокоиться. Нанесите несколько капель масла на ватный диск и насладитесь ароматом и гармонией.



Ложитесь спать до 23.00. Недостаток сна может привести сразу к нескольким неприятным последствиям для вашей фигуры. Во-первых, вам придется восполнять нехватку энергии при помощи еды. Во-вторых, вы можете стать раздражительнее. Поэтому очень важно спать достаточное количество часов.

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