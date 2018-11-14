Участие Гриценко в вывозе крымского "Беркута" с Майдана нужно расследовать - генерал Маломуж [ Редактировать ]
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко может понести уголовную ответственность за вывоз спецподразделений "Беркута" с Майдана в Киеве на территорию Крыма в феврале 2014 года.
Об этом в программе "Вечерний тепловизор" заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.
"Факты вывоза подразделений "Беркута" в Крым имели место, это подтверждают и территориальные представители СБУ и отставные милиционеры. Данный вопрос (участия Анатолия Гриценко - Ред.) сегодня должен стать предметом следствия, так как это прямое прикрытие, не только самого преступления, но и людей, принимавших в нем участие", - заявил генерал Маломуж.
"Кроме сокрытия преступлений, ставилась цель подготовки запасного плана. Тогда (в феврале 2014 г. - ред.) ещё не было известно, как именно будут развиваться события, ведь позиция Кремля была очень жесткой и радикальной. Существовала угроза, как полной оккупации Украины, так и восстановления режима Януковича, и все такие политики пытались наработать определенную "индульгенцию" перед Россией", - добавил Николай Маломуж.
"Неизвестно, какая мотивация была конкретно у Гриценко, но если следствие подтвердит факты его участия в вывозе, то на нем лежит, как минимум моральная ответственность, а в случае квалифицированного расследования - уголовная", - подытожил экс-руководитель СВР Украины.
Ранее военный эксперт Юрий Колесников напомнил, что 21 февраля 2014 года Анатолий Гриценко на страницах своего официального сайта отчитался о том, что вместе с однопартийцем, народным депутатом Олегом Канивцем, организовал эвакуацию из Киева сотрудников крымского "Беркута". Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственном выходе с "Правым сектором", "Автомайданом" и "Самообороной Майдана".
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