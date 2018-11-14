Снегопад в Киеве парализовал движение общественного транспорта [ Редактировать ]
14 ноября в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Facebook.
Как отмечается, с 10 часов 14 ноября в Киеве введено введено оперативное положение для общественного транспорта.
"С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что из-за снега Киев парализовали пробки.
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