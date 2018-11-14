Авіація Об'єднаних сил відпрацювала повітряні удари по противнику на Донбасі. Під час навчань літаки та вертольоти завдали умовних ударів по рухомих і нерухомих наземних об'єктах ворога - йдеться у повідомленні штабу.

Там також зазначили, що маневри минули успішно, адже вдалося вразити всі визначені умовні цілі.