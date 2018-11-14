Володимир Гройсман обурений зривом опалювального сезону [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону. На засіданні Кабміну очільник уряду наказав якомога швидше подати у будинки тепло, та пригрозив чиновникам звільненням із посад.
"Прийняли рішення 5 жовтня - щоб розпочати опалювальний сезон, але дотягнули до останнього і починають над людьми знущатись. Я вимагаю поставити цьому край! А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, то будемо звертатись до парламенту і відсторонювати їх від займаних посад", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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