Ізраїль та "Хамас" домовилися про припинення вогню [ Редактировать ]
Ізраїль та "Хамас" домовилися про припинення вогню. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Як довго триватиме перемир'я - невідомо.
Представники палестинських угруповань заявили, що не порушать його першими. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує припинення вогню.
Ескалація між Ізраїлем і палестинцями почалася на наступний день після того, як у секторі Газа загинули семеро палестинців і один ізраїльський військовий. Тоді в обидві боки були випущені сотні ракет. Загинуло 5 мирних жителів.
В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його "капітуляцією уряду".
по теме
Ізраїль і "Хамас" обмінялися ракетними ударами
Бойовики випустили сотні ракет, у відповідь армія бомбить анклав
В секторе Газа сделали важное заявление о перемирии
Совместное командование палестинских вооруженных сил объявило о прекращении огня
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Палестинское движение ХАМАС дало согласие на перемирие с Израилем
Ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів у секторі Гази
У секторі Гази чергове загострення. Напередодні, з палестинської території в бік Ізраїлю випустили близько чотирьох сотень ракет - так бойовики "ХАМАСу" відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями
Палестина випустила 300 ракет в бік Ізраїлю
У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території в бік Ізраїлю випустили майже три сотні ракет. Так бойовики "ХАМАСу" відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями