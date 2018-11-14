Ізраїль та "Хамас" домовилися про припинення вогню. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Як довго триватиме перемир'я - невідомо.

Представники палестинських угруповань заявили, що не порушать його першими. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує припинення вогню.

Ескалація між Ізраїлем і палестинцями почалася на наступний день після того, як у секторі Газа загинули семеро палестинців і один ізраїльський військовий. Тоді в обидві боки були випущені сотні ракет. Загинуло 5 мирних жителів.

В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його "капітуляцією уряду".