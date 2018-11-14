Китайський телеканал презентував першого робота-телеведучого

Як виглядає перший робот-телеведучий? За скільки продадуть автомобіль голівудської акторки Мерилін Монро та які скульптури гіпнотизують? Про ці та інші події дивіться в нашому міжнародному огляді