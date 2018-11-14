У Сінгапурі до служби приступили роботи-поліцейські [ Редактировать ]
Справжній "робокоп" стежив за порядком під час самміту АСЕАН у Сінгапурі.
Робот-поліцейський зустрічав гостей біля входу до виставкового комплексу, де збиралися лідери азійських держав. Апарат вільно рухається й обладнаний камерою. Тому може транслювати те, що бачить, до пункту охорони.
Самміт АСЕАН розпочався напередодні і триватиме до 15 листопада.
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