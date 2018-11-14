З аукціону продали лист-пророцтво Альберта Ейнштейна [ Редактировать ]
32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна. В Єрусалимі на аукціоні продали лист нобелівського лауреата до сестри. Написаний він 1922 року. І примітний тим, що знаний учений висловлює в ньому побоювання щодо посилення у Німеччині антисемітських настроїв - і це за 10 років до переходу влади у країні до рук нацистів.
Ім'я нового власника артефакту - не розголошують.
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