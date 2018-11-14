Снегопад в Киеве: более 50 аварий "остановили" движение (фото) [ Редактировать ]
В среду, 14 ноября, с началом снегопада в Киеве, по состоянию на 11 часов утра уже произошло более 50 ДТП. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В частности, на Набережном шоссе на участке дороги протяженностью 1,5 км, произошло 4 ДТП.
Также ДТП с пострадавшими и переброской автомобилей произошло в Киеве в начале Гостомельской трассы. На место аварии едут машины "скорой" и полиции.
"Всего по городу с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими", - сообщает dtp.kiev.ua.
Ранее мы писали о том, что Киев парализовали "снежные" пробки.
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