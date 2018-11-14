В среду, 14 ноября, с началом снегопада в Киеве, по состоянию на 11 часов утра уже произошло более 50 ДТП. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В частности, на Набережном шоссе на участке дороги протяженностью 1,5 км, произошло 4 ДТП.

Также ДТП с пострадавшими и переброской автомобилей произошло в Киеве в начале Гостомельской трассы. На место аварии едут машины "скорой" и полиции.

"Всего по городу с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими", - сообщает dtp.kiev.ua.

Ранее мы писали о том, что Киев парализовали "снежные" пробки.