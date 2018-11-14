14 ноября в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль BMW занесло на скользкой дороге, в результате чего он врезался в столб. Пострадали водитель и пассажир. Сразу два водителя "скорой" прибыли на место ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента разместил Police Controle в YouTube.

На место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу. У полицейских, которые ехали следом за одной из "скорых", возникли сомнения в адекватности водителя: он с трудом вписался в поворот, всю дорогу ехал с включенным правым поворотом, а в результате в конце концов повернул налево. В ходе общения с водителем был слышен явственный запах алкоголя.

Полицейские решили проверить водителя на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки алкотестер "Драгер" показал наличие 1,9 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. Водитель не отрицал, что он пьян, в качестве причины назвал ссору с женой накануне смены.

Поскольку оба автомобиля приехали с одной и той же базы, полицейские решили проверить и водителя второй "скорой". Он тоже оказался пьян - алкотестер "Драгер" зафиксировал 1,2 промилле. Правда, водитель не согласился с показаниями алкотестера и потребовал поездки в нарколабораторию на ул. Володарского. В нарколаборатории, при повторной проверке, результат оказался тем же - 1,2 промилле.

Оба водителя были отстранены от управления автомобилями, в отношении каждого из них был составлен протокол по ст. 130 Админкодекса Украины - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения".

Ранее сообщалось, что из-за гололеда в Николаеве начались ДТП.