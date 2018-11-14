Конгресс США может не успеть утвердить новые санкции против России до конца нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg.

По их словам, в первую очередь законодатели должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.

"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", - сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.

Другая причина заключается в том, что Конгресс вступил в период "хромой утки".

Это означает, что до конца декабря он будет заседать в старом составе. А избранные на недавних промежуточных выборах парламентарии приступят к исполнению своих обязанностей лишь с января.

Ранее мы писали о том, что США расширили санкции против России.