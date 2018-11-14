Санкции против России: в США сделали заявление об отмене [ Редактировать ]
Конгресс США может не успеть утвердить новые санкции против России до конца нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg.
По их словам, в первую очередь законодатели должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.
"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", - сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.
Другая причина заключается в том, что Конгресс вступил в период "хромой утки".
Это означает, что до конца декабря он будет заседать в старом составе. А избранные на недавних промежуточных выборах парламентарии приступят к исполнению своих обязанностей лишь с января.
Ранее мы писали о том, что США расширили санкции против России.
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