Дело с обвинением бывших бенефициариев компании "Креатив" в якобы выведении средств из "Ощадбанка" имеет политический подтекст. Такое мнение высказал в интервью изданию "Цензор" народный депутат, бывший бенефициарный владелец "Креатива" Станислав Березкин, сообщают "Українські новини".

"Мне кажется, сегодня они выступают в качестве коллекторов… Любой кредит в госбанке может перерасти в уголовное дело против бизнеса. Клиент госбанка = клиент НАБУ. На крючке могут оказаться даже менеджеры самого банка", - заявил он.

По словам Березкина, "Креатив" никогда не направлял средства "Ощадбанка" на закупку элитной недвижимости, о чем хорошо известно следователям НАБУ. При этом действительно "Креатив" планировал постройку портового комплекса в Одессе, на что направлялись средства из других источников. "Ну не покупались объекты за деньги Ощадбанка. Следователи НАБУ об этом знают. Но говорят то, что им выгодно", - утверждает он.

Опровергает депутат и утверждения НАБУ, якобы кредитные деньги Ощадбанка были выведены за границу, и за них купили какие-то активы. "Деньги были направлены на закупку сырья для производства жиров и маргарина. Но НАБУ сознательно умалчивает о том, что на протяжении двух месяцев эти деньги вернулись на счета компании в полном объеме. На счета компании в "Ощадбанке", - заявляет он.

Также Березкин заявил, что кредит в 20 млн долл не являлся крупным с точки зрения деятельности компании.

"Компания в 2014 году вернула банкам порядка 250 млн долларов. Можете сами ответить на этот вопрос",- уверен он.

Как сообщали "Українські Новини", 7 ноября 2018 года, Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении депутата группы Воля народа Станислава Березкина.

Ранее пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний "Креатив", бенефициаром которой до 2016 года являлся Станислав Березкин.

Группа "Креатив" - украинская интегрированная агропромышленная компания, специализирующаяся на производстве подсолнечного масла и шрота, а также кондитерских жиров и маргаринов. Группа владеет заводами и элеваторными комплексами в Кировоградской и других областях. По состоянию на 2012-2013 год вошла в ТОП-3 украинских производителей подсолнечного масла с долей рынка более чем 10% за период сентябрь, стала вторым по объемам экспортером подсолнечного масла с долей в 12,5% поставок от всеукраинского экспорта по результатам 2012/2013 гг. Группа занимала более 30% доли рынка жиров и маргаринов, около 24% доли рынка переработки сои по установленным мощностям. "Креатив" контролировал до 5% мирового рынка подсолнечного масла. Выручка группы в 2013 году составила около 1,1 млрд дол США, что на 55% больше выручки 2012 года - 682 млн дол США. Совокупный персонал предприятий группы превышал 4 тыс сотрудников.