Собака третий месяц ждет хозяйку на месте ее смерти [ Редактировать ]
Уже 83 дня в Китае собака ждет свою хозяйку на месте, где произошло ДТП, в котором женщина погибла.
Как сообщают китайские СМИ, с конца августа пса видят у обочины дороги, в городе Хух-Хото. "Уже почти три месяца, как он появился. Собака всегда здесь, светит ли солнце, льет ли дождь. Это очень трогательно", - рассказал журналистам таксист. Он предположил, что собака ждет хозяйку, погибшую в аварии на этом месте ранним утром 21 августа.
Мужчина добавил, что пса несколько раз пытались покормить, но он пугался незнакомцев и убегал, стоило к нему подойти. Когда люди уходили, собака возвращалась на свое место.
Видео с псом набрало более 6 млн просмотров в китайских соцсетях. Многие комментаторы признались, что зрелище заставило их заплакать. Другие выразили беспокойство, что собаку может случайно сбить машина.
Волонтеры из зоозащитной организации пытаются связаться с родственниками погибшей, чтобы они забрали собаку до наступления холодов. Если они откажутся, псу начнут искать новых хозяев.
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