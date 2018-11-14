Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас [ Редактировать ]
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.
Что вы увидели здесь в первую очередь?
Лицо с закрытыми глазами
Вы привыкли мыслить широко. Ваши планы всегда грандиозны. У них есть только один недостаток: вы забываете о малом, о деталях. Вы человек широкой души. Но бывает, что этим пользуются корыстные люди. Рекомендуем вам быть более осмотрительным в выборе круга общения. Ведь настоящим друзьям от вас ничего не надо.
Художник и натурщица
Вы романтичная натура. Склонны "поэтизировать" отношения и жизнь. Часто не обращаете внимания на реальность. Вам говорят, что "Вы летаете в облаках". С одной стороны это не плохо, ведь романтиков сейчас не хватает. Просто не забываете, что за романтикой есть еще и будни, которые не так уж и романтичны. Иначе вас ждет много разочарований.
Стол и стулья
Вы спокойны, "как танк". Вас очень сложно вывести из себя. Вы созидательны и вдумчивы. Это прекрасно, но вашим близким порой может казаться, что вы недостаточно внимательны. Все, что вам нужно, чтоб исправить ситуацию - это оказывать небольшие знаки внимания своим близким.
С вами уютно и надежно
Ваза и яблоко - Вы мыслите не так как все, у вас на все своя точка зрения и свое видение мира. Это хорошо, хотя порой окружающие вас не понимают. Но это не беда. У вас все будет хорошо. Главное, чтоб вы не свернули с намеченного пути. Вам нужно чуть больше уверенности в себе. Ваш главный девиз: "Спокойствие, только спокойствие".
Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.
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