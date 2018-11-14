Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лицо с закрытыми глазами

Вы привыкли мыслить широко. Ваши планы всегда грандиозны. У них есть только один недостаток: вы забываете о малом, о деталях. Вы человек широкой души. Но бывает, что этим пользуются корыстные люди. Рекомендуем вам быть более осмотрительным в выборе круга общения. Ведь настоящим друзьям от вас ничего не надо.

Художник и натурщица

Вы романтичная натура. Склонны "поэтизировать" отношения и жизнь. Часто не обращаете внимания на реальность. Вам говорят, что "Вы летаете в облаках". С одной стороны это не плохо, ведь романтиков сейчас не хватает. Просто не забываете, что за романтикой есть еще и будни, которые не так уж и романтичны. Иначе вас ждет много разочарований.

Стол и стулья

Вы спокойны, "как танк". Вас очень сложно вывести из себя. Вы созидательны и вдумчивы. Это прекрасно, но вашим близким порой может казаться, что вы недостаточно внимательны. Все, что вам нужно, чтоб исправить ситуацию - это оказывать небольшие знаки внимания своим близким.

С вами уютно и надежно

Ваза и яблоко - Вы мыслите не так как все, у вас на все своя точка зрения и свое видение мира. Это хорошо, хотя порой окружающие вас не понимают. Но это не беда. У вас все будет хорошо. Главное, чтоб вы не свернули с намеченного пути. Вам нужно чуть больше уверенности в себе. Ваш главный девиз: "Спокойствие, только спокойствие".

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